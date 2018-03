C’è una teoria secondo cui Adele e Sam Smith siano la stessa persona

Di teorie cospirazioniste nella storia della musica ne abbiamo sentite parecchie: da Paul McCartney ad Avril Lavigne, l’industria musicale è piena di leggende e fatti misteriosi.

Questa del 2018 è, in pratica, che Adele e Sam Smith siano la stessa persona.

WTF???

when Adele disappears Sam Smith shows up, when Sam Smith disappears Adele shows up……never seen them in a room together either. — KH.‍♂️ (@kahrazyinlove) 29 gennaio 2018

Cioè, siamo tutti d’accordo che abbiano delle cose in comune: sono due cantanti, sono di Londra e qualcuno ha persino fatto caso che quando uno c’è, l’altro è assente (non sono mai stati beccati nello stesso posto, nello stesso momento).

E fin qui ci siamo.

Ma qui si è andato oltre: qualcuno ha rallentato il vinile di Hello di Adele e ci ha trovato un’estrema somiglianza con la voce di Sam Smith.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) 5 febbraio 2018

Coincidenza? Io non credo. Intanto che procedono le indagini ci suona in testa così:

“Never mind, I’ll find (sam)one like youuuu“.