Aquadrop Before Aquadrop è una compilation di alcune perle a cui il producer italiano ha lavorato prima di iniziare ad usare il suo moniker.

La release, prevista per il mese di febbraio via MFZ Records, avrà sia una veste digitale che in cassetta e dentro ci trovi ben 12 tracce che attraversano i generi più disparati: funk, bossa, soul che si ritrovano tutti a scivolare come olio di ricino nelle vostre orecchie.