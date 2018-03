Metti play a Crush Ep di Ravyn Lenae prodotto da Steve Lacy

Il 9 febbraio Ravyn Lenae ha rilasciato il suo Crush EP, prodotto da Steve Lacy (The Internet): le tracce sono 5, incluso il singolo Sticky e i due brani in feat. proprio con Lacy.

Ravyn ha 19 anni ed è di Chicago, ha alle spalle già due Ep prodotti da Monte Booker, una collaborazione con Noname nell’album Telefone e il tour con SZA.

Ora con Crush EP definisce la sua carriera artistica con un altro nome importante, mantenendo intatto il suo stile sofisticato e le atmosfere soul e R&B.

Quel che cambia, rispetto ai lavori precedenti, è il fatto che inevitabilmente Ravyn Lenae stia aggiungendo una meravigliosa maturità artistica.

In un’intervista a The Fader ha detto:

“The melodies are different, just my approach to certain topics are more blunt, and that’s a matter of the sound that’s changed, and also me being older. I don’t have to hide certain things anymore in my music. I’m feeling a little more confident in who I am and my experiences“.

Ascolta qui il suo Crush EP