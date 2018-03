Questa sera al Circolo Magnolia (Milano) e venerdì al Monk (Roma) i GoGo Penguin suoneranno per la preview del Locus Festival 2018.

Il trio di Manchester tornerà in Italia il 29 Luglio proprio in occasione del Festival, che si terrà a Locorotondo dal 7 luglio al 12 agosto, ed ha già annunciato headliners James Holden & Animal Spirits, The Comet is Coming, R+R = NOW.

Abbiamo chiesto ai GoGo Penguin di raccontarci quali sono i loro ascolti.

Li trovi tutti nelle prossime pagine.