Pare un sogno ad occhi aperti ma eccolo qui.

Lemon Glow è il titolo del nuovo brano dei Beach House che annuncia il nuovo disco, il settimo della loro carriera, e che è atteso per questa primavera. Lemon Glow arriva a distanza di tre anni dalla doppietta di dischi Depression Cherry e Thank Your Lucky Stars e solo ad un anno dalla raccolta di b-side del 2017.

Ora è solo questione di tempo. Chiudiamo gli occhi e torniamo a sognare.