I Migos ti spiegano Culture in un nuovo documentario

Su Tidal c’è un nuovo documentario di 18 minuti in cui i Migos provano a spiegarti cosa c’era dietro la release di Culture, datata ormai a più di un anno fa.

Il film, infatti, prende le mosse dal giorno prima del release party a New York e si arricchisce di interviste e dichiarazioni tipo questa qui di Quavo:

“When we get on the mic, we speak for the world, ee speak for the whole globe. The fans, we keep it genuine. We keeping it real with them. Once you keep it real with them… you gotta bring them back home with you”

Culture andò ai primi posti della Billboard 200 e, dopo un anno, anche Culture II si è guadagnato il numero 1 in classifica.