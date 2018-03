In occasione dell’NBA All-Star halftime show i N.E.R.D. hanno suonato alcuni dei brani tratti dal loro ultimo album No_One Ever Really Dies, come 1000 e Lemon.

Per il brano Stir Fry, prodotto da Pharrell, li hanno raggiunti anche i Migos che hanno da poco pubblicato su TIDAL un nuovo documentario.

Guarda l’esibizione qui sotto.