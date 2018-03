Scopri la collezione di dischi di Noan

Noan si chiama come le benzodiazepine, ma fa musica e sta per lanciare il suo album di debutto, in uscita per il collettivo Polism. Sono già usciti due singoli, Persa e Non Mi Guardi, che ascolti qui sotto. Annunciate da una campagna di affissione abusiva di manifesti prima e di striscioni poi, le canzoni di Noan hanno un impatto estetico molto affascinante e una formula musicale ben assortita fatta di loop, synth e testi in italiano. Siamo molto curiosi di ascoltare tutto l’album.

Nel frattempo, Noan ci racconta la sua collezione di dischi e comincia a svelarci le sue carte.

Persa:

e Non Mi Guardi: