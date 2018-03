Il primo trailer di Solo: A Star Wars Story è uscito all’inizio di febbraio. C’era anche Donald Glover nei panni del giovane Lando Calrissian e questo non ha fatto altro che portare l’hype alle stelle.

Il film arriverà in Italia il 25 maggio ma intanto qualcuno, per ingannare l’attesa, si è divertito a fare un re-cut del trailer e a riconsegnarcelo con Sabotage dei Beastie Boys in sottofondo.

E a noi sembra perfetto così.