La strada è il singolo che segna il ritorno di Armaud, a tre anni di distanza dal suo esordio How To Erase A Plot. Per la prima volta, Paola canta in italiano: un punto di svolta che porterà tra qualche tempo all’uscita del suo secondo album, Monolocale.

Parlando di dischi in arrivo, ci è sembrato il caso di chiedere ad Armaud di raccontarci quali sono i suoi dischi fondamentali. Ce ne ha elencati 10, con grande varietà e gusto.