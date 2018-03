Lana Del Rey che fa il karaoke coi suoi fan

Lo scorso fine settimana è successo che una paio di fan super sfegatati di Lana Del Rey hanno fatto karaoke in un bar sul brano Cherry, tratto dall’ultimo album Lust For Life.

Per un’incredibile combinazione di eventi, Lana Del Rey era proprio lì tra il pubblico: così si è unita alle ragazze, cantando il suo brano e facendone anche una coreo.

If you’re at my karaoke bar and you know my Choreo I will probably sing with you

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 26, 2018