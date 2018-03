Jolly Mare x Anything Goes: ascolta l’edit di Stadium

Quello con il mondo balearico di Anything Goes è ormai appuntamento a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci.

Il progetto targato Rollover che omaggia il Balearic Beat, dopo averci portato nelle foreste amazzoniche con Populous, questa volta ci fa fare un salto nelle domeniche sportive degli anni 80.

A fare il lifting italo-disco alla traccia di Oscar Prudente, Stadium, è Jolly Mare:

Questo brano di Oscar Prudente non ha bisogno di presentazioni, e’ un grande classico associato nella memoria al calcio da prima repubblica, in quanto sigla conclusiva di Domenica Sprint negli anni ottanta. Come molti suoi coetanei ha una carica esplosiva che pero’ aveva bisogno di quella “spinta in più'” per poter competere con i dischi freschi d’uscita. Mi sono limitato ad aggiungerla, entrando in punta di piedi (e non in scivolata) sull’esecuzione originale.