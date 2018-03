Disco Pianobar Vol. 1: il mixato di Lil Gabri che è come una puntata di Blob

Siore e siori, dopo la réclame, annunceremo ufficialmente il vostro nuovo programma preferito. In esclusiva su questa rete, per la gioia delle vostre orecchie, a cadenza non ancora ben definita perché nella vita facciamo altri lavori.

(Réclame)



Disco Pianobar è il nuovo progetto di Lil Gabri e ha un’ambizione grandissima: diventare la versione musicale e digitale di BLOB. Tenetevi pronti per una serie di mix audio-video che vi faranno sanguinare gli occhi: film, videoclip e spezzoni di programmi televisivi che hanno fatto la storia verranno mixati con tracce disco, italo e funk principalmente italiane. Ma poiché a Gabri piace fare le cose con stile e ha un sacco di tempo da buttare, si è anche messo a cercare edit e rarità sul filo tra trash e cultura.

Una sorta di techetechetè (cit.) che suona come un boat party in Croazia.

Pigiate play e concedetevi sta delizia.

Si accettano suggerimenti sul prossimo mixato. Ciao rocce.

Disco Pianobar Vol.1

01 Dj Fett Burger & Telephones – Tutti Frutti Del Mar (SexTags 2013)

// Fruit Fashions, Charles William-Davis 1963

02 Filipponio – All’arrembaggio (Spice7 1984)

// All’arrembaggio Videoclip 1984

03 Todd Terje – Strandbar (Samba Version) (Olsen 2013)

// Vittorio De Sica & Sofia Loren (“Pane Amore e..” 1955)

04 Paolo Conte – Gli Impermeabili (Mass Prod Remix) (RAL5015 2009)

// Gli Impermeabili Live

05 Gropina – Mare Aperto (Paesaggi Records 2017)

// Sapore Di Mare (1982)

06 Ma Spaventi – Partire Ritornare (Pizzico Records 2011)

// Getaway in Paris Ferrari 275 GTB (1976)

07 Roisin Murphy – Ancora Tu (Dim Zach Edit)

// Lucio Battisti – Ancora tu (TV svizzera)

08 Bruno Belissimo – French Riviera (Local Int. 2016)

// French Riviera Videoclip 2016

09 Lil Gabri – Sad Riviera

// Brigitte Bardot in Les Novices (1969)