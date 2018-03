Dj Khaled ha annunciato via Instagram l’uscita di un nuovo brano in feat. con JAY-Z, Beyoncé e Future, Top Off, ed ha anche rivelato il titolo del suo prossimo album: Father of Asahd.

Sentiamo che sarà un disco pieno di collaborazioni fantasmagoriche.

Guarda il teaser pubblicato su Instagram

https://www.instagram.com/p/BfzUOW8litG/?taken-by=djkhaled

Ascolta Top Off qui sotto