Durante una tappa del suo Melodrama tour a Milwaukee, Lorde ha regalato ai suoi fan un’incantevole cover di un brano di Frank Ocean.

Si tratta di Solo, traccia presente nell’album Blonde che, a detta della stessa Lorde, avrebbe ispirato proprio la scrittura di Melodrama.

she just covered solo by frank ocean! pic.twitter.com/ZgeQ6Xwz0d

— Melodrama Tour (@melodrama_tour) 2 marzo 2018