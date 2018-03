Fortuna che questo lunedì c’è qualcosa che ci salva dal farci scoppiare le coronarie.

E questo qualcosa si chiama Sufjan Stevens che, pur non avendo vinto il premio come miglior brano per Call Me By Your Name, porta a casa una delle migliori esibizioni di sempre accompagnandosi sul palco degli Oscar 2018 a St. Vincent e a Moses Sumney.

Questa è la magia. Questa è Mystery of Love.