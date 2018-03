Ciao a tutti da King Krule che suona sulla luna in questo nuovo video “Live on The Moon” per Molten Jets production.

La performance comprende ben otto tracce tratte dall’ultimo album The Ooz, tra cui Dum Surfer, The Locomotive, Logos.

Metti play e fatti un viaggio per una mezz’ora s-p-a-z-i-a-l-e.