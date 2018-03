Il nuovo tool Spotify a supporto della Giornata Internazionale della Donna

In risposta alla totale assenza di artiste donne nelle statistiche di ascolti per l’anno 2017, Spotify ha lanciato una nuova funzione a supporto della Giornata Internazionale della Donna.

Come dichiara Tim Ganss di Spotify:

In 2017, all ten of the top ten most streamed tracks on our platform were performed by male artists. This really doesn’t properly represent the fantastic work done by female artists, particularly in 2017—an amazing year for women in music.

Così ora c’è un nuovo tool che ti mostra un’analisi di genere degli artisti che ascolti e ti crea una playlist equilibrata tra ascolti femminili e maschili.

Ti si spiega tutto qui