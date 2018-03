Kaytranada annuncia un nuovo EP con Robert Glasper

Kaytranada ha finalmente rotto gli indugi e annunciato un nuovo EP insieme a Robert Glasper.

The ArtScience Remixes –questo il titolo del lavoro– è composto da 8 rivisitazioni del disco del 2016 di Glasper e verrà pubblicato in occasione del prossimo Record Store Day.

NEW EP WITH ROBERT GLASPER, OUT ON RECORD STORE DAY. 4/21 @robertglasper pic.twitter.com/32wDrmhTje

— “KKAAYYTTRRAA” (@KAYTRANADA) 9 marzo 2018