Ascolta il remix molto molto disco dei Fare Soldi x Fitness Forever

Questo remix nasce in una serata del 2007 o 2008, su una spiaggia in Toscana.

Nasce ad un concerto di una band indie che si chiamava Carnifull Trio al quale, senza alcuna logica, un pazzo decise di partecipare.

Non era pazzo perché voleva parteciparvi, ma perché aveva deciso di farlo nonostante vivesse a Napoli.

Così, con leggerezza, si sparò oltre 400 km, passando anche da Roma “a prendere un amico”.

Quel pazzo si fa chiamare Carlos Valderrama.

E da allora i Fare Soldi conoscono, ed amano, i Fitness Forever.

Adesso i Fitness Forever hanno fatto un disco molto disco.

E i Fare Soldi sono una band molto disco.

Così hanno fatto un remix molto molto disco.

E Carlos è ancora un pazzo.

Ma come si fa a non volergli bene.

Già! Come si fa a non voler bene a Carlos dei Fitness? Come si fa a resistere alla tentazione di schiacciare sul player qui sotto quando la premessa è “remix molto molto disco dei Fare Soldi x Fitness Forever“?

Cioè, ragazzi.

Il brano in questione è Baby Love ed è tratto da Tonight, ultimo discone molto discone dei Fitness Forever.

Non servono altre presentazioni. Credo che voi siate già autonomamente al decimo ascolto.