I Campos sono una band toscana che guarda al folk americano. In questa live session negli studi bolognesi di Fonoprint, hanno suonato due brani – ” Schiena di bue” ( 0:24) e ” Take me home” ( 7:08) – tratti dall’ultimo ultimo album ” Umani, vento e piante” (uscito per Woodworm nel 2018). Oltre al fatto che sono bravi, vogliamo dirvi di fare un applauso in più per Simone Bettin perché ha la chitarra color DLSO.