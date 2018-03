Narra la leggenda che Victoria e Alex, sodali dal 2004, abbiano registrato il loro omonimo di debutto in soli due giorni su un quattro piste quasi in preda ad un'urgenza compositiva, uno spirito fanciullesco di meraviglia e innocenza. Succede così quando due metà destinate a ricongiungersi si trovano.

Il risultato è una melodia dalla grana grossa eppure evanescente in cui trova eco tutto l'amore di Victoria e Alex per il pop degli anni '60: la cadenza di alcuni pezzi della Motown, la purezza armonica dei Beach Boys, l'indolenza di Sonny&Cher di I've Got You Babe, la grandeur di You Don't Own Me di Leslie Gore. Ma soprattutto: il pop del Brill Building, un edificio di New York dove, dal 1958 al 1963, autori come Phil Spector, Carole King e Burt Bacharach lavorano a stretto contatto con artisti ed editori musicali per consegnare alla storia centinaia di hit pop.

Ecco da dove proviene il sapore vintage della press release: da una fascinazione per quell'early pop che in Devotion viene espansa. Il processo di lavorazione a questo secondo disco diventa infatti non solo più lungo, ma anche più articolato: nelle interviste dell'epoca Victoria e Alex parlano di uno spessore melodico maggiore, una lucentezza ritmica, una stratificazione più curata dei suoni. La pasta sonora è qui più luminosa, rimpolpata e lussureggiante, resa espressiva da arrangiamenti quasi orchestrali.

Devotion ha permesso a Victoria e Alex di trovare un'identità, trasformando i Beach House in un genere musicale e un marchio di fabbrica: canzoni potenzialmente eterne filtrate dal prisma sfuocato di un sogno.