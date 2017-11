Abbiamo scritto la biografia di Tedua con le canzoni di Orange County California

In tutta la “nuova scena” italiana la personalità di Tedua è stata da subito quella che più mi ha colpito. A livello biografico, d’intenti dichiarati ed ovviamente per le capacità musicali, con il flow che spicca come il tecnicamente più interessante e complesso.

Per questo, vista l’imminente uscita del suo nuovo progetto, della prima chiamata a dimostrare una maturità artistica ed un salto di livello, ho deciso di prendere tutte le canzoni del suo “Orange County California”, ‘smontarle’, estraendo pezzi da ognuna e rimontarle per formare una sua ideale biografia, narrata in prima persona, infanzia, adolescenza fino all’attuale sforzo per diventare uomo.

Non ho cambiato neanche una virgola delle parole scritte da Mario (ho anche rispettato la versificazione), mi sono limitato a spezzarle ed ordinarle in modo creativo per raggiungere lo scopo di cui sopra.

Buona lettura.

Mami sali, anni in popolari, poi dai portuali ricordo gli alberi non addobbati, impianti navali ai lati. A scuola me la prendevo solo con chi diceva lavorassi sui viali, spacca casa in affido, grido, "mamma la voglio”. Gli anni dentro al disagio pesano più da minorenni perché mi comprendi, non hai vitto, affetti, tipo al Fleming. Da bimbi pensavamo noi da grandi in cella, corri bambino, copriti il viso e cresci da solo tu fuggi al destino, le forze verranno a mancare in un monolocale Col CAP che mi cambia se cambio la stanza, so che siamo nati dalle costole ma di conseguenza non so come mai venga l'odio. Se mi ricordo quando fottevate Tedua, beh, ne è passato di tempo: oggi che mi credo grande sono nato e ho continuato a coltivarle, queste doti, il flow farà a tutti voi da esempio.

Tedua, 15 anni, i panni del mercato regalati la mia mami, sbatti tra debiti e mesi in ospedali I miei fra come me, con problemi peggio o uguali e stesse storie di sbatti collegiali. Non mi commuovo, perché di un uomo non è suo ruolo, detto per gioco, però ci provo. Ed eravamo poveri per le belle a bei concerti, eppure contenti di vederli dai tetti e facevamo a gara a chi rigava l'auto degli sbirri fuori dal panificio, sì, per puro sfizio. Due ragazzi fuori dal blocco, mi ero nascosto, le volanti ricordo le urla, “uomo di merda!” e ti serva come lezione: presero a calci il mio amico, così uscimmo di corsa e di forza spingemmo lo sbirro. Roccia ho portato il mare a Milano, ho ancora il rispetto di dove abitavo, risse fra quartieri quando appartenevi a ciò che non eri; essere un uomo ed avere onore, è diverso dall'essere un uomo d'onore in periferia.

Questa giungla non mi turba, no, la mia via è Jihad - C.I.A, la mia scuola è la Diaz, la mia storia è la FIAT, è magia a Scampia. Siam rocce scalfite dal mare, dal male, da madre puttana, ho accettato il freddo, fra' gettato al gelo, vorrei farti entrare un minuto nel mio mondo, baby, non ho perso un pezzo di me ben più, di più, però ho più da dire, il dolore avvolge a volte e porge l'altra guancia. Cazzo se pesano i cazzotti al fegato, un bravo pugile è soprattutto bravo ad incassare e sembra che questo calamaio mi dica "Calma, Mario!", l'uso delle parole è essenziale, sensuale senza un senso sensoriale è tentare di internare in te il male per un test intenzionale. No che non vedo no, è tutto così scuro, tuffi dall'arcipelago, sembra se pensiamo al nostro futuro. Dobbiamo passare un altro step by step, o ai re dei re sarò l'erede del padre mio pazzo. I miei homies fuggon dall'ipocrisia, seppur per pochi sia, qualche malcapitato starà augurando sia un giro dell'oca, o un cane che si morde la coda, ma cosa? Ho saltato la coda, è soltanto la nostra ora, quindi ora che gli altri stanno perdendo quota, stiamo prendendo quota, la mia gang sta volando cazzo. A letto vado sempre tardi, i soldi in tasca mi durano poco non so ancora come comportarmi, per me è come se fosse un gioco ma non permetterò mai che quest'hype mi dia alla testa. Sto rincorrendo dei sogni, quei soldi son conseguenza per questa vita siamo fissi, in salita, rischi di schiantarti perché sai, a perdersi nei guai puoi prenderti degl'anni ma l'anima non si anima mai.

Un ragazzo in strada sta studiando per diventare uomo.

Tedua.