FINE DELL’ESTATE:

VERRA’ UN MOMENTO IN CUI TUTTO APPARIRA’ COME UN RICORDO SBIADITO.

LE CORSE INSIEME A LEI DENTRO UN SUSHI BAR, LE CHIACCHIERE IN MOTOSCAFO, GUARDARE UNA SERIE TV IN STREAMING NUDI IN UNA STANZA D’ALBERGO, FARE PIPI’ IN PISCINA MENTRE IL SOLE SI ABBASSA SULL’ORIZZONTE, LANCIARSI VERSO UN COCKTAIL DI GAMBERI, PRENDERE UNA CHIATARRA E SCRIVERE UNA CANZONE CHE PARLI DI EMOZIONI, SEGNARE IN ROVESCIATA E DEDICARE IL GOL A LUCA E PAOLO, PORTARLA SU UNO SCOGLIO, RIDERE DA MORIRE, BACIARLA SULLA BOCCA PENSANDO CHE SIA UN SOGNO E NON VOLERSI PIU’ SVEGLIARE.

ARRIVERA’ IL GIORNO IN CUI TUTTO QUESTO SARA’ SOLAMENTE UNA NOTA VOCALE NOSTALGICA E LA MALINCONIA CI PRENDERA’ LO STOMACO.

MA QUEL MOMENTO NON E’ ADESSO, QUESTA ESTATE E’ ANCORA NOSTRA.