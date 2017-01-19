La vostra estate 2K17 è alle porte e non vogliamo assolutamente che arriviate impreparati altrimenti poi va a finire che looserate male.
Quindi abbiamo chiamato a rapporto il KING DELL’ESTATE, anzi che dico, DELLA VITA per farvi dare qualche consiglio su come svoltare di brutto sotto il sole di Riccione di Riccione (ma anche del Salento va bene lo stesso): insomma stiamo parlando di TOMMASO PARADIGMA, cioè l’uomo che vi svolterà le vacanze con una semplicità disarmante, il rumore del vento, le mani sul culo.
L’estate comincia adesso:
seguite il vostro TOM TOM (ma soprattutto il vostro cuore).
CARE AQUILE REALI,
CORNETTO ALGIDA CHE COLA SUL COSTUME, SPAGHETTO AI FRUTTI DI MARE A DOMICILIO, PARTITE DI BURRACO CON LA DONNA DELLA VITA, HIT RADIOFONICHE, SIGARETTE FUMATE SOTT’ACQUA, BACI RUBATI TRA ALGHE E GRANCHI: QUESTA E’ L’ESTATE, LA STAGIONE PER ANTONOMASIA. COME GODERSELA COMPLETAMENTE?
… QUALCHE CONSIGLIO PER WINNARE DI BRUTTO E PASSARE UN AGOSTO INDIMENTICABILE…
MOOD:
SENTITEVI DEI KING, NON IMPORTA CHE LO SIATE DAVVERO, LA VITA E’ UNA QUESTIONE DI ATTITUDINE, L’ESTATE ANCORA DI PIU’. QUINDI OSATE, SIATE FIERI, SBOTTONATE LA CAMICIA, LANCIATE SGUARDI DI FUEGO, SFONDATE I SOCIAL NETWORK.
SE NON AVETE MAI FUMATO, PROBABILMENTE E’ IL CASO DI INIZIARE (ESATTO).
SIATE SEMPRE PRESI A BENE, NON ABBIATE PAURA DI BALLARE. RIPASSATE TUTTI I BALLI DI GRUPPO: MACARENA, COLITA, MOVIMENTO SENSUALE, SEXO, BOMBA E ANCHE SALIRO’ DI DANIELE SILVESTRI (NON SI SA MAI).
DRESS CODE:
HO UN SOLO IMPERATIVO PER VOI: VESTITEVI NORMALI!
EVITATE ABBIGLIAMENTO APPARISCENTE E ROBA TROPPO COLORATA, RICORDATE CHE IL NORMALE E’ DIO.
CHE VUOL DIRE VESTIRSI NORMALE? SEMPLICE: MAGLIETTA NORMALE, PANTALONI NORMALI, SCARPE NORMALI.
IMPORTANTISSIMO: COMPRATE UN SET DI CAPPELLINI.
SULL’OCCHIALE DA SOLE AMPIA LIBERTA’ DI SCELTA.
VI DO UN’ULTIMA CHICCA…SE VE LA SENTITE, DI GIORNO AZZARDATE UN GIUBBOTTO DI RENNA, DI QUELLI CLASSICI, MOLTO NORMALI, ANCHE SE CI SONO TRENTA GRADI E SI SUDA COME TORI, RICORDATE LA CLASSE PAGA SEMPRE.
RIMORCHIARE:
CAPISCO CHE NON A TUTTI CAPITI DI RIMORCHIARE UNA DONNA MENTRE ALLA RADIO STANNO PASSANDO LA CANZONE DEL SUO GRUPPO (DISCO D’ORO, PERALTRO). E VABBE’, NON BISOGNA ABBATTERSI, POTRESTE RIUSCIRE A CONQUISTARLA COMUNQUE.
SIATE ROMANTICI, SEMPRE, NON PARLATE MAI, AL MASSIMO BISBIGLIATE ALL’ORECCHIO.
PORTATELA A FARE LUNGHE PASSEGGIATE SULLA SPIAGGIA, COMPRATE UNA VECCHIA VESPA, OFFRITELE LONG DRINK E SUPERNOVE DI PROSECCO.
QUANDO IL CORTEGGIAMENTO E’ MATURO PORTATELA NEL POSTO PIU’ BELLO DEL LUNGOMARE, GUSTATEVI IL TRAMONTO, POI GUARDATELA NEGLI OCCHI E SUSSURRATE LA FRASE PIU’ BELLA A CUI AVETE MAI SCRITTO, AD ESEMPIO “VORREI PARLARTI DI EMOZIONI IN CUI CI SEI TU, CANTARTI UNA CANZONE, SIAMO FIORE E CALABRONE”. SARA’ VOSTRA FINO ALLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE.
SOCIAL:
PRESENZA COSTANTE, BATTETE OGNI PISTA, NON LASCIATE SGUARNITO NESSUN SOCIAL.
NON MI FATE INCAZZARE SU QUESTO PUNTO .
IMPEGNATEVI NEL FARE STORIE E STATUS, NELLE FOTO NON FATE VEDERE LA PANZA, APPREZZATI I SELFIE SOPRATTUTTO SE SIETE RAGAZZE CHE SI AMANO (IN SENSO ANCHE FIGURATO).
LA FOTO CON IL VIP E’ OK, MA PRIMA DI POSTARLA ACCERTATEVI CHE IL “VOSTRO UOMO” SIA IN GRADO DI RIEMPIRE I PALAZZETTI DELLO SPORT, NON SO SE MI SPIEGO.
FINE DELL’ESTATE:
VERRA’ UN MOMENTO IN CUI TUTTO APPARIRA’ COME UN RICORDO SBIADITO.
LE CORSE INSIEME A LEI DENTRO UN SUSHI BAR, LE CHIACCHIERE IN MOTOSCAFO, GUARDARE UNA SERIE TV IN STREAMING NUDI IN UNA STANZA D’ALBERGO, FARE PIPI’ IN PISCINA MENTRE IL SOLE SI ABBASSA SULL’ORIZZONTE, LANCIARSI VERSO UN COCKTAIL DI GAMBERI, PRENDERE UNA CHIATARRA E SCRIVERE UNA CANZONE CHE PARLI DI EMOZIONI, SEGNARE IN ROVESCIATA E DEDICARE IL GOL A LUCA E PAOLO, PORTARLA SU UNO SCOGLIO, RIDERE DA MORIRE, BACIARLA SULLA BOCCA PENSANDO CHE SIA UN SOGNO E NON VOLERSI PIU’ SVEGLIARE.
ARRIVERA’ IL GIORNO IN CUI TUTTO QUESTO SARA’ SOLAMENTE UNA NOTA VOCALE NOSTALGICA E LA MALINCONIA CI PRENDERA’ LO STOMACO.
MA QUEL MOMENTO NON E’ ADESSO, QUESTA ESTATE E’ ANCORA NOSTRA.
TOMO P.