Scopri la collezione di dischi di Generic Animal

Generic Animal ha esordito poche settimane fa con il suo debutto omonimo e già si candida a posizionarsi nelle classifiche finali del 2018… anche se siamo solo a febbraio.

Divertente, fresco, emozionante: Luca Galizia ha talento e in 8 canzoni – testi di Jacopo Lietti dei Fine Before You Came, produzione di Marco Giudici e Adele Nigro (Any Other) – svela un mondo di cui poi non si può più fare a meno. Un disco irrisolto, pop e alto al contempo. Non fatevi distrarre dalle referenze: Generic Animal ha tanta farina nel suo sacco.

Multiforme ingegno e molteplici ascolti: abbiamo chiesto a Luca di raccontarci la sua per nulla banale collezione di dischi e lui non ha avuto paura di esporsi.

Ho raccolto in ordine cronologico di scoperta e importanza tutti quei dischi di artisti e band che mi hanno cresciuto e influenzato dal momento in cui ho capito che la musica per me non era solo un hobby.

Ad un certo punto c’è un graduale cambio di genere, forse a qualcuno è successo lo stesso o forse no. Ad oggi comunque son contento, gasato.

