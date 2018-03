Ascolta in anteprima Everything You Kill Is Beautiful, nuovo disco degli WEMEN

Gli WEMEN, band post-pop di Carlo Pastore, Alberto Pilotti, Riccardo Dellacasa e Andrea Ferro, tirano fuori il secondo lavoro dopo il primo EP Stay Young, pubblicato per la label californiana Wiener Records.

Il nuovo disco, Everything You Kill Is Beautiful, uscirà il 23 febbraio per La Valigetta ed è interamente prodotto da Jolly Mare.

Gli WEMEN fanno a pezzi il pop per ripartire dalle sue stesse macerie, mettendo su un’opera post-pop che stringe la mano a generi come il garage, l’afrobeat, il funk e la psichedelia à la Vampire Weekend.

Nella tracklist si leggono anche i nomi dei due feat.: uno è quello di Lucia Manca per il brano Good To Be Alive che siamo sicuri ci avrebbe fatto versare grandi lacrimoni se fosse stato in uno di quei teen drama degli anni 90. L’altro è quello più esotico di Mordecai per la traccia Walk Fast.

Everything You Kill Is Beautiful ha nel cs una citazione di Wassily Kandinsky:

Tutto ciò che non ha vita in realtà freme. Non solo le cose della poesia, le stelle, la luna, i boschi, i fiori, ma anche un bottone bianco che scintilla in una pozzanghera sulla strada. Tutto ha un’anima segreta, che spesso è più silenziosa di quanto non parli.

Tu schiaccia play e scopri l’anima segreta del nuovo disco degli WEMEN.

Per il pre-order clicca qui.