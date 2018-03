Scopri la collezione di dischi di Mèsa

Di Mèsa siamo stati i primi a parlarvi in occasione del suo EP di debutto, uscito a gennaio 2017. Da allora, la giovane cantautrice romana ha portato in giro le sue canzoni, ne ha scritte di nuove e infine si è accasata con Bomba Dischi. A fine gennaio è uscito un nuovo singolo, Oceanoletto.

Negli scorsi giorni infine Mèsa ha svelato su Facebook copertina, data di uscita e titolo del suo primo album.

In attesa di scoprire come sarà Touché, per conoscere meglio Mèsa, le abbiamo chiesto di raccontarci la sua collezione di dischi.