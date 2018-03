Everything Sucks! ha una soundtrack che spacca

Everything Sucks! è la nuova serie Netflix uscita lo scorso venerdì e finita lo stesso venerdì (o al massimo sabato per quelli che hanno una vita vera).

Un teen drama nostalgico, ambientato in un liceo dell’Oregon negli anni 90, in cui i protagonisti sono Luke O’Neil e Kate Messner: lui una tenerissima matricola che si innamora di lei, ragazza del secondo anno, la quale inizia a fare i conti con la sua omosessualità.

Di contorno c’è il gruppo audiovisivo del liceo, inizialmente spaccato in due fazioni, che poi lavora compatto alla produzione di un film amatoriale di fantascienza di cui è regista lo stesso Luke.

Certo non è la serie del secolo e le citazioni a Stranger Things non sono poche ma la verità è che tutte quelle audiocassette, i walkman, i capelli alla Gwen Stefani, i VHS, i poster in camera e gli Oasis ci hanno fatto sentire dolcemente a casa.

Probabile che sia quasi tutto merito della soundtrack che ritrovi brano per brano nelle prossime pagine.