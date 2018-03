La prima release di Gabber Eleganza ha il titolo di Never Sleep #1 EP e sarà fuori in vinile (edizione limitata) e in digitale il 24 Marzo per l’etichetta di Lorenzo Senni, Presto!? Records.

L’EP di Gabber Eleganza contiene tre tracce, è il primo volume della serie Never Sleep ed anche la prima release del “Ten Years of Tomorrow”, decimo anniversario della label.

Ascolta il singolo che anticipa l’EP, Never Sleep.