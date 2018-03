Nicolas Jaar ha rilasciato scorsa settimana un nuovo album titolato 2012 -2017 e lo ha fatto sotto pseudonimo di A.A.L. (Against All Logic).

Il lavoro contiene sia delle tracce inedite che del materiale già noto e, mentre lo ascolti tutto qui sotto, noterai che per la traccia Such A Bad Way, Jaar ha campionato I Am a God di Kanye West.