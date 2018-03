Si scrive CRLN, si legge Caroline.

Il suo album d’esordio, Precipitazioni, uscirà per Macro Beats Records il 16 marzo e ne abbiamo già avuto un assaggio con Blu e Da capo (feat. Dutch Nazari).

In questo brano che presentiamo in anteprima, CRLN ci porta In un mare di niente mentre “è arrivato il ghiaccio anche in città” ed è urgente lasciarsi scaldare da qualcosa di vero, reale.

E la voce di CRLN è un abbraccio onesto, che ci spoglia dalle sovrastrutture ma ci tiene in caldo pur restando nudi.

Le basta davvero pochissimo per farlo: una produzione minimale e una vocalità cristallina. Come l’acqua, In un mare di niente.