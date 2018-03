Gigante racconta Himalaya con parole e film

Finalmente è uscito Himalaya, l’album d’esordio di Gigante. Vi avevamo parlato del nuovo progetto del bassista dei Moustache Prawn per presentarvi il suo primo singolo, Guerra. Avevamo scommesso su di lui come uno dei nuovi artisti italiani su cui puntare nel 2018… e per fortuna Himalaya ha confermato le nostre aspettative.

Gigante suona un mix di folk e new wave, con sfumature di post punk ed elettronica e atmosfere malinconiche, quasi post-apocalittiche. Al centro del sound poi c’è l’ukulele, usato finalmente in modo intelligente (no jingle pubblicitari, please).

Iosonoucane e Beirut forse sono più che semplici riferimenti, ma c’è comunque un’identità forte per una personalità in via di definizione. Se questo è l’inizio, c’è da aspettarsi un percorso luminoso.

Approfittando dell’uscita di Himalaya, abbiamo chiesto a Gigante di raccontarci l’album traccia per traccia, abbinandoci un film consigliato.