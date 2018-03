MAIOLE ti consiglia il disco perfetto mentre guidi

Tinder è il nuovo irresistibile singolo di MAIOLE e segna un punto di svolta per il producer di Music For Europe: per la prima volta Marco canta su un suo pezzo e mostra una vena pop finora sopita. È un brano che prefigura l’arrivo di un nuovo lavoro estremamente interessante. Sicuramente farete match con MAIOLE.

Nel frattempo, ci siamo fatti consigliare da Marco il disco perfetto da ascoltare mentre guidi.

Da quando vivo a Bologna non guido l’auto, però quando stavo a Santa Maria avevo una Smart. Avevo perchè me l’hanno rubata :) però se penso all’azione di guidare mi viene in mente più l’andare a zonzo per la città che fare un viaggio lungo in autostrada. Non mi piace fare lunghe tratte in auto e i treni costano meno.

L’album che ho più ascoltato in macchina è l’omonimo di Giovanni Truppi, e in particolare ricordo che più di una volta ho fatto una strada più lunga dal centro commerciale Campania a casa dei miei per arrivare almeno fino a Hai messo in cinta una scema.

É un disco molto eclettico, con tanta musica ma soprattutto una comunicazione molto intima: Giovanni è l’amico che ti racconta cose sul sedile del passeggero. Credo che sia questo il motivo per cui funziona tantissimo in macchina: è un disco energico ma discorsivo, ti senti leggero e puoi sentire una storia senza dover chiamare qualcuno col vivavoce (che mi sembra un asset importante). E poi Il pilota è vivo lo canti come cantavi il best of dei Queen quando avevi 7 anni ed eri in macchina con tua mamma dopo scuola. Volevo scrivere a Uber di linkare l’app con il profilo Spotify così quando arriva l’auto mettono già la musica che vuoi, ma poi ho ricordato che Uber in Italia praticamente non esiste.

Altra musica che vi consiglio di ascoltare in auto è la mia così la comprate e mi posso ricomprare la macchina.

Forse sarò più bravo per “musica da ascoltare in bus”. Ciao!