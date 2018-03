“Paese”. Si chiama così e il nome è tratto da una canzone dei Fine Before You Came. È una nuova rubrica, dedicata alle cose italiane appena uscite e che vale la pena non perdersi.

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che un bel giorno ci prenda per mano e ci porti lontano. Magari in un posto dove non eravamo mai stati.