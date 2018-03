SZA ha annunciato che uscirà presto una deluxe edition del suo pluripremiato album CTRL.

Non solo: su Twitter ci ha fatto sapere che quest’edizione speciale sarà arricchita da 6 bonus tracks.

Daje SZA, facce sto regalo.

Yah got about 6 bonus tracks so far 🤔 we got room ta add https://t.co/OchDFZvbtY

— SZA (@sza) 10 marzo 2018