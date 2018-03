I WEMEN ti consigliano il disco perfetto mentre guidi

Everything You Kill Is Beautiful è il nuovo, freschissimo disco dei WEMEN: c’è dentro il garage, la psichedelia, l’afro-beat, il surf e sicuramente un background unico e carichissimo di ascolti.

Perciò abbiamo pensato che questa rubrica fosse proprio la loro “cup of tea”: chi meglio di loro può consigliarti il disco da mettere su mentre hai lo sguardo appoggiato sul parabrezza?

Suonare è il lavoro più bello del mondo, ma è un lavoro duro:

ti dai appuntamento coi ragazzi in sala prove, carichi il furgone o la macchina, controlli che ci sia tutto, si parte, magari ci si imbatte nei fantastici incolonnamenti del fine settimana, arrivi distrutto al locale e poi viavia tutto il resto.

I viaggi di \\\ WEMEN \\\ sono sempre stati caratterizzati dall’ascolto dei brani passati in radio minori, di radiocronache di partite pomeridiane, di classici cd o più di una volta ci siamo divertiti a fare una traccia a testa per studiare, confrontarci e conoscerci meglio.

In ogni tragitto però è sempre arrivato un momento davvero speciale: Too Much Too Young – The Specials.

Un disco che racchiude tanto di ciò a cui ci ispiriamo: la contaminazione e la Gran Bretagna.

L’insieme di elementi che arrivano dal punk e poi si mescolano col reggae, il Soul e l’r’n’b è innovazione, ma anche antirazzismo: la musica rimane uno dei linguaggi universali e gli Specials andavano oltre la Tatcher, la guerra fredda e oltre qualsiasi tipo di muro che voleva dividere invece che unire.

Blank Expression è il brano che ci piace di più in assoluto: la voce di Terry Hall insieme al ritmo calzante uptown ti portano immediatamente a Brixton in mezzo secondo.

Senza niente togliere alla classica versione dei Maytals, nella cover degli Specials di Monkey Man arriva un’energia unica che fa venire voglia di abbassare i finestrini mentre si è in corsa prendendo tutto il vento in faccia urlando e ridendo a squarciagola.

La title track Too Much Too Young è un capolavoro assoluto perché è il messaggio di una generazione che vuole ancora divertirsi insieme, che non vuole diventare per forza ricca o famosa e non vuole rinunciare a vivere a pieno ogni giorno.

Too Much Too Young è davvero quel disco che va tenuto sempre in auto o in furgone: perfetto e da ascoltare a loop.

Stay Young \\\