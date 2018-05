Questa è Lamiera e questo è FRNKBRT

FRNKBRT è il main project di Frank Brait, producer calabrese del collettivo romano Misto Mame.

Con Lamiera FRNKBRT ci introduce al suo progetto solista, fortemente contaminato dall’R&B e da altre influenze che il collettivo ha definito New Weird Italia.

In effetti il singolo, di cui vi presentiamo il video in premiere, va ad anticipare la nuova compilation di Misto Mame dal titolo 00185 NEW WEIRD ITALIA in cui 00185 è il CAP da tenere d’occhio d’ora in poi.

Qui un po’ di impressioni di Frank su Lamiera:

Lamiera è la mia natura. Quello da cui scappo, quello in cui inciampo. Lamiera in tutto questo mi ha riportato indietro dentro me stesso, in un ambiente protetto dalla standardizzazione globale grazie ad un istinto di conservazione punk molto più antico. In tutto questo Lamiera è il primo brano che ho composto e cantato per volontà, ispirandomi ad una relazione troppo leggera e al passaggio a quella seguente, troppo intensa. Lamiera parla anche di Roma, di ciò che insieme ad un nucleo di persone incredibili sto costruendo giorno dopo giorno, e di questo sentimento che mi ha fatto scegliere di rimanere nella decadenza romana piuttosto che inseguire una contemporaneità europea che odora più di morte piuttosto che di altro.