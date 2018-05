Era ora!

Drake ha lanciato vari segnali dall’inizio di questo 2018, con i singoli Diplomatic Immunity, God’s Plan e, ultimo (?), Nice For What.

Finalmente ieri ha dato il coronamento a tutte queste release, annunciando l’arrivo di un nuovo album via Instagram.

Si intitolerà Scorpion e uscirà a Giugno.

📀 JUNE 2018 A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Apr 16, 2018 at 11:37am PDT