Space è il nuovo video aspaziale degli Homelette

Space è il primo singolo estratto da Empty Suitcase, nuovo lavoro degli Homelette che uscirà a brevissimo per More Letters Records.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Nicolò Vallarelli che vi presentiamo qui in anteprima: a dispetto del titolo della traccia, la clip ci introduce in una dimensione aspaziale e atemporale in cui c’è un unico personaggio smarrito tra sé e il suo doppio, evidentemente in cerca di qualcosa.

Il protagonista del video è un uomo dalla duplice “identità” ma al tempo stesso incompleto. In una allegoria delle insicurezze umane, muovendosi tra scena e retroscena di un palcoscenico senza tempo né spazio definiti, le due parti di una stessa mente si sfiorano senza mai incontrarsi, a ricordarci che il viaggio più incomprensibile è quello alla ricerca di se stessi.