Ed è già storia perché Kendrick Lamar è il primo rapper a vincere il Pulitzer per la musica.

Il premio va a Lamar per il suo ultimo lavoro discografico, DAMN., che la giuria ha definito una “virtuosic song collection unified by its vernacular authenticity and rhythmic dynamism that offers affecting vignettes capturing the complexity of modern African-American life“.

Congratulazioni Kendrick. Questa sera beviamo anche per te.