La playlist mediterranea di Nino Errera che ti prepara alla Triennale Design Week

Oggi è martedì e non puoi perderti l’Opening della Triennale Design Week di Milano.

Non puoi perderlo perché questa serata d’apertura è stata pensata come uno spettacolo musicale che profuma di salsedine. Roba che sei a Parco Sempione ma puoi avere visioni di scogliere bianche e cannoli di Sicilia.

Succede grazie al set up analogico Mar Mediterraneo Musiche e Soundscapes a cura di Paquita Gordon e Filippo Brancadoro con la partecipazione del percussionista Nino Errera.

Vuoi averne un assaggio? Te ne diamo un po’ nelle prossime pagine, grazie al contributo di Errera.