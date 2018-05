Landthropology è una rubrica che racconta la musica seguendo i confini geografici, un dito indice che frena il mappamondo in un posto qualsiasi e lo ascolta. La terza puntata è dedicata all’Australia, lasciando i porti sicuri come gli Avalanches, Coutney Barnett e Nick Cave per dedicarci all’esplorazione di territori musicali non ancora scoperti.