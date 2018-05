Scopri la playlist dei Viito dedicata a Roma

I Viito sono freschi della pubblicazione di un nuovo singolo, UNA FESTA, e questa sera suoneranno al Monk di Roma, città cui hanno già dedicato un brano, il primo brano che li ha fatti conoscere in giro (sei bella come Roma, stronza come Milano ti dice niente?).

Ed è proprio alla loro Roma che, in occasione del live di stasera, dedicano una selezione di brani che puoi scoprire nelle prossime pagine.

Roma è una città che non puoi certo amare se cerchi di capirla. È uno stagno senza tempo in cui riaffiorano storie ed emozioni in maniera spontanea. Così nasce la nostra playlist, dalla pancia della capitale, in un punto indefinito tra ieri ed oggi.