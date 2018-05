Impara a ballare la Cueca con il nuovo video di Bruno Belissimo, La Pampa Austral

Il 4 maggio esce il nuovo album di Bruno Belissimo, Ghetto Falsetto.

Dopo il singolo Tempi Moderni, oggi ci ascoltiamo un altro assaggio fresco dal titolo La Pampa Austral: la traccia è accompagnata da un video altrettanto freschisimo che ti consigliamo di guardare se ti piacciono i balli tradizionali.

La Pampa Austral è stato scritto durante un viaggio in Chile. E’ molto facile farsi ispirare da un paese con cosi tanta cultura e tradizioni cose che la mia ragazza Paula, essendo nata e cresciuta a Santiago, mi ha spiegato per filo e per segno.

Nella canzone invece di inserire elementi tipici della musica tradizionale di quelle zone remote del mondo ho cercato di dare al mio solito suono un sapore più folcloristico e un atmosfera più rilassata e meditativa (per i miei standard almeno) semplicemente immaginando quale pezzo dance avrei voluto ascoltare guidando un auto attraverso l’immensa Patagonia.

Il mio è un omaggio a una cultura che negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere bene, un collage di alcuni elementi che più mi hanno colpito delle loro tradizioni. Per questo nel video ho scelto di mettere due ballerini di “Cueca” il ballo nazionale!

Nel prossimo video lo ballerò io di persona visto che mi sto esercitando per fare bella figura la prossima volta che vado in Chile.

Ciao Bruno! Ti hanno appena assunto come guida turistica in Chile. Quali sono le 5 cose che non possiamo assolutamente perdere?

Che bello Bruno, tour operator! Del Chile, considerando che è uno stato enorme, ho visto solo una piccolissima parte ed è un peccato perché è davvero ricco di cose incredibili.

Per quanto riguarda i luoghi certamente Santiago è imperdibile, una città molto viva e che essendo l’unica metropoli del paese è il punto nevralgico di praticamente tutto.

Pisco Ginger Ale a gogo e poi terremoto che è un drink, molto forte fatto col Pipeño (vino bianco da battaglia per farla breve), fernet e gelato all’ananas.

Non ho capito se mi piace ma le conseguenze sono ancora ben chiare nei miei ricordi, ed ecco il motivo del nome.

Valparaiso è una perla, bella sporca e vera come piace a me, ci son stato all’ultimo dell’anno e sembrava di stare in guerra, ho comprato un’ocarina da un Chileno doc che si chiamava Rocco Napoli. Giuro.

Non ho mai capito a cosa si riferiscono i chileni quando dicono al Sur. Credo che i Santiaghini (io ho a che fare con loro) intendano tutto ciò che sta sotto Santiago, che è un po’ vago… il Sur che ho visto il è quello estremo, Punta Arenas per intenderci, sullo stretto di Magellano. C’è solo natura incontaminata (o quasi), laghi, montagne e manca l’uomo cosa che fa molto bene alla natura.

Comunque offro un pacchetto “Visit Chile con Bruno” a prezzo modico… chiaramente sarà un tour enogastronomico.

Noi siamo già andati fuori di testa per la Cueca, danza protagonista del video la Pampa Austral. Ti prego dicci che per i tuoi prossimi live stai già organizzando una parentesi “tutorial” che ti vede insegnante ballerino.

Certo non si può far ballare senza saper ballare! Parentesi con ballo di gruppo a metà concerto e esamino finale prima dei bis. Quando son pronto con la cueca (ora faccio pena) mando un video a voi di DLSO e facciamo una premiere.

A proposito: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo tour “Ghetto Falsetto”?

Sarà un live ancora più orientato al ballo rispetto allo spettacolo che ho portato in giro fino ad ora. I pezzi del nuovo disco si prestano ancora di più a creare quella grande atmosfera di festa che caratterizza il mio show. Avendo ora molti pezzi ed esperienza in più il live sarà un grande collage del mio suono, molto veloce, serrato… una vera fucilata. Ci sarà da divertirsi!

Dicci di più sul titolo dell’album e le sue influenze.

Ghetto Falsetto è l’espressione che ho coniato per fare un po’ di ironia sull’estetica odierna, della musica e di tutto quello che ne consegue. E’ un invito a prendersi un po’ meno sul serio e a fare ciò che ci fa sentire autentici. Tutto qui.

Il disco è stato concepito dall’idea molto chiara di voler far ballare e divertire. Io, con quello che faccio, voglio far prendere alle gente un break, una piacevole e leggera vacanza di qualche minuto nelle loro giornate, e credo di aver fatto la musica giusta per riuscirci.

Vai a ballare la Cueca con Bruno ai suoi prossimi live:

28-04-2018 MILANO – Ohibò

04-05-2018 BRESCIA – Latteria Molloy

12-05-2018 FIRENZE – Glue