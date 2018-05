Ci sono due album di Kanye West in arrivo a giugno

Nell’ultimo periodo Kanye West sta andando un po’ in oversharing.

Ma finalmente dopo la questione del libro di filosofia, arriva una notizia seria: Kanye West ha annunciato, sempre via Twitter, l’arrivo di due nuovi album.

Non uno ma due.

Il primo arriva l’1 giugno ed è composto di sette tracce. Il secondo, la cui uscita è prevista per l’8 giugno, è sotto il nome di Kids See Ghost, in collaborazione con Kid Cudi.

