Ecco la line-up del Siren Festival 2018

Anche se è stata spoilerata via social dagli Slowdive, finalmente possiamo presentarvi oggi la line-up ufficiale del Siren Festival 2018. Come gli scorsi anni, anche per questa quinta edizione DLSO è media partner del festival di Vasto, che quest’anno si svolgerà dal 26 al 29 luglio.

Ecco i nomi in cartellone alla rassegna della bellissima cittadina abruzzese: Public Image Ltd (PIL), Cosmo, Slowdive, 2manydjs, Deus, Lali Puna, Mouse On Mars, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Ryley Walker, TOY, Rodrigo Amarante, Neil Halstead, Ivreatronic djs, amari, Myss Keta, The Rainband, Annabel Allum, Spielbergs, Vanarin, Mèsa, Germanò.

Nei prossimi mesi saranno annunciati anche gli appuntamenti del giovedì e della domenica che rispettivamente aprono e chiudono il festival.

4 giorni, 5 palchi, oltre 30 live e dj-set, degustazioni, arte, divertimento, relax, ottimo cibo e mare: il Siren è l’esperienza più vicina al concetto europeo di festival… col vantaggio di godersi le bellezze e le bontà italiane.

Se non ci siete mai stati – non è mai troppo tardi per cominciare – questo è l’anno buono. Vi avvertiamo: poi vorrete tornarci ogni anno.

ABBONAMENTI

Abbonamenti disponibili dal 20 aprile alle 11:00:

60 euro + d.p. – abbonamento venerdì e sabato

75 euro + d.p. – abbonamento venerdì e sabato + Siren Beach (ven/sab/dom)

www.ticketone.it – Bit.ly/SirenFestival18_Tickets

info: www.facebook.com/sirenfestival e www.sirenfest.com

Pacchetti Hotel + Abbonamento disponibili su https://www.festicket.com/it/festivals/siren-festival/2018/

UPDATE 02.05

È stata svelata la preview romana ufficiale del Siren, che il prossimo 6 giugno a Largo Venue schiera nientepopodimenoche Unknown Mortal Orchestra e Tune-Yards. Chiamarla preview è riduttivo.