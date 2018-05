Scopri la collezione di dischi di Christian Löffler

Venerdì 27 aprile la rassegna elettronica romana BATTITO presenta al Rashomon Club una doppietta da non perdere: il texano Lusine e il tedesco Christian Löffler. Si preannuncia una serata all’insegna della micro-house e dell’elettronica più raffinata e malinconica, tra Stati Uniti e Germania.

Per l’occasione, abbiamo chiesto al producer della penisola di Darß di raccontarci la sua collezione di dischi. Come spesso accade con questa nostra rubrica, non sono mancate le sorprese…

Prossimi appuntamenti di Battito:

– Sabato 5 maggio al Circolo degli Illuminati: Wolfgang Flür (ex Kraftwerk)

– Venerdì 11 maggio al Rashomon Club: L I M + Lexer + Swoosh