Paese – Ultime uscite italiane

“Paese”. Si chiama così e il nome è tratto da una canzone dei Fine Before You Came. È una nuova rubrica, dedicata alle cose italiane appena uscite e che vale la pena non perdersi.

Scegliamo continuamente: le persone, i luoghi, le parole, le cose da fare. Saper scegliere è la cosa meno scontata al mondo e forse una delle più difficili. Io ad esempio qui vi aiuto a scegliere la musica. O almeno ci provo.