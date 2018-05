Ascolta tre nuovi super edit di Pasta

Hai voglia che sia già un po’ venerdì?

Schiaccia play qui.

C’è Pasta che ti regala tre nuovi edit da (s)ballo pronti da scartare e portare in pista con te!

E’ nella natura del dj e produttore la costante e onnivora attività di digging, scavare fra dischi vecchi alla ricerca di vere e propri gemme, a volte che ti colpiscono così tanto da volerle condividere con chiunque, anche se non sono pensate per la pista.

Cosa farne allora? un remix? Perché snaturare e stravolgere ciò che appare già praticamente perfetto? Ho scelto di farne degli edit: togliendo alcune parti, allungandone altre, ripetendone altre ancora, cercando di creare un flusso che spinga a battere il piede, scuotere la testa e perché no, pure ballare.

Certo si può ballare con (quasi) tutto, ma se penso ad un dancefloor il mio cuore dice subito Disco, Funk, Boogie (ed ovviamente House), da qualunque epoca o paese provengano, lo spirito è sempre il medesimo, ed è musica da telefono senza fili, contaminata quel poco che basta per essere locale, ma allo stesso tempo parlare il linguaggio universale del groove.

Questi tre sono i nuovi edit che mi son divertito ad assemblare da bravo artigiano, prendete e fatene buon uso! (e se siete curiosi di sapere dove sono andato a scavare, vi ricordo che c’è sempre Shazam eh).