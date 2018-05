Conosci HESANOBODY con Mourning The Ghost (Before The Moonshine Mix)

HESANOBODY è Gaetano Chirico (HAN) che quest’anno ha scritto e prodotto un nuovo EP con Emanuele Triglia, dal titolo The Night We Stole The Moonshine.

Quella che ti facciamo ascoltare oggi è una versione alternativa di un brano contenuto nell’EP, Mourning The Ghost (Before The Moonshine Mix)

Volaci.

Mourning The Ghost è il primo pezzo che io abbia mai iniziato a scrivere. Parti del testo infatti risalgono alle scuole superiori, quando insieme al mio compagno di banco Emanuele Triglia lo iniziai a musicare. È quindi rimasto nel cassetto per lungo tempo, subendo innumerevoli trasformazioni, senza però mai avvicinarsi all’idea che avevo in testa. Così lo scorso anno ho deciso di chiudere il cerchio ed ho richiamato Emanuele, che nel frattempo è diventato un bassista e producer sensazionale e richiestissimo, per aiutarmi a finirlo una volta per tutte. In nostro soccorso sono arrivati anche Matilde Ferrari e Mark Eckert e oggi posso finalmente definirmi fiero di averla rilasciata. Questo “Before The Moonshine Mix” è una versione alternativa della canzone poi finita sull’EP, molto più vicina all’approccio iniziale, quando doveva essere un brano a sé, senza alcuna correlazione con gli altri quattro che compongono il lavoro.